أفادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن عددا كبيرا من نزلاء سجن العقرب شديد الحراسة بدأوا إضراباً عن الطعام، وسُجِّل عدد من محاولات الانتحار بين السجناء بسبب التضييق المتواصل وظروف الحبس المأساوية.
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من برنامج: هاشتاج
مصر.. تحذيرات حقوقية عن أوضاع نزلاء سجن العقرب
أفادت مصادر حقوقية مصرية بدخول عشرات المعتقلين داخل سجن العقرب شديد الحراسة جنوب القاهرة في إضراب واسع عن الطعام بالإضافة إلى تزايد محاولات الانتحار بسبب ظروف السجن المأساوية.
12/8/2021-|آخر تحديث: 12/8/202103:28 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مب
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