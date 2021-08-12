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راشد الغنوشي يحذر من انهيار الديمقراطية في تونس

قال رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إن تونس تجنبت حتى الآن إراقة الدماء، مشيرا إلى أنه طلب من أنصاره الانسحاب من أمام مقر البرلمان في اليوم التالي لقرارات الرئيس الاستثنائية.
12/8/2021-|آخر تحديث: 12/8/202103:30 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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راشد الغنوشي: الأمور لا تبشر بخير

قال راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي إن الأمور لا تبشر بخير لا سيما وأن باب البرلمان أغلق بدبابة وصودرت مكاتب عدد من التلفزيونات ووسائل الإعلام، ويأمل أن يقف التدهور نحو الدكتاتورية.

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