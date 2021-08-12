اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الرئيس قيس سعيد “بالانقلاب على الثورة والدستور” وذلك بعدما أعلن سعيد، مساء الأحد، تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة.
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من برنامج: هاشتاج
راشد الغنوشي يحذر من انهيار الديمقراطية في تونس
قال رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إن تونس تجنبت حتى الآن إراقة الدماء، مشيرا إلى أنه طلب من أنصاره الانسحاب من أمام مقر البرلمان في اليوم التالي لقرارات الرئيس الاستثنائية.
12/8/2021-|آخر تحديث: 12/8/202103:30 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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