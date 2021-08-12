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من برنامج: هاشتاج راشد الغنوشي يحذر من انهيار الديمقراطية في تونس

قال رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إن تونس تجنبت حتى الآن إراقة الدماء، مشيرا إلى أنه طلب من أنصاره الانسحاب من أمام مقر البرلمان في اليوم التالي لقرارات الرئيس الاستثنائية.

المصدر : الجزيرة مباشر