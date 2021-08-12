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من برنامج: هاشتاج

جدل على مواقع التواصل بعد الإعلان عن تسليم البشير للجنائية الدولية

تفاعل رواد مواقع التواصل السودانية مع الإعلان عن قرار مجلس الوزراء بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وعلى رأسهم الرئيس السابق عمر البشير واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور.
12/8/2021-|آخر تحديث: 12/8/202103:30 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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من برنامج: المسائية

السودان يقرر تسليم البشير والمطلوبين في ملف دارفور إلى الجنائية الدولية

قرر السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأشاد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بالتزام السودان بتحقيق العدالة

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