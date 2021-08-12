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من برنامج: هاشتاج جدل على مواقع التواصل بعد الإعلان عن تسليم البشير للجنائية الدولية

تفاعل رواد مواقع التواصل السودانية مع الإعلان عن قرار مجلس الوزراء بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وعلى رأسهم الرئيس السابق عمر البشير واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور.

المصدر : الجزيرة مباشر