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إعلان الحداد الوطني على ضحايا حرائق الغابات في الجزائر

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية الحداد الوطني لثلاثة أيام بعد ارتفاع عدد الضحايا جراء حرائق الغابات في البلاد إلى 69 قتيلا بينهم 37 مدنيا و28 عسكريا.
12/8/2021-|آخر تحديث: 12/8/202101:42 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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حزن على مواقع التواصل الجزائرية تفاعلا مع الحرائق الكبيرة

خيّم حزن واسع على المدونين الجزائريين تفاعلا مع الحرائق الكبيرة والتي اشتعلت في مناطق جبلية شرقي البلاد وأسفرت عن وقوع عشرات الضحايا ولا تزال فرق الإطفاء والمروحيات تحاول احتواء حرائق عدة.

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