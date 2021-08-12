قضى 42 شخصا على الأقل هم 17 مدنيا و25 عسكريا، الثلاثاء، جراء حرائق تجتاح شمال الجزائر، وخصوصا منطقة القبائل، وفق ما أعلنت السلطات مشيرة إلى حرائق مفتعلة أججتها موجة قيظ.
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إعلان الحداد الوطني على ضحايا حرائق الغابات في الجزائر
أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية الحداد الوطني لثلاثة أيام بعد ارتفاع عدد الضحايا جراء حرائق الغابات في البلاد إلى 69 قتيلا بينهم 37 مدنيا و28 عسكريا.
12/8/2021-|آخر تحديث: 12/8/202101:42 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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