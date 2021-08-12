إعلان الحداد الوطني على ضحايا حرائق الغابات في الجزائر

خيّم حزن واسع على المدونين الجزائريين تفاعلا مع الحرائق الكبيرة والتي اشتعلت في مناطق جبلية شرقي البلاد وأسفرت عن وقوع عشرات الضحايا ولا تزال فرق الإطفاء والمروحيات تحاول احتواء حرائق عدة.