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سايمون كويل يلغي مشاركته ببرنامج “إكس فاكتور إسرائيل”

أعلن النجم البريطاني سايمون كويل، إلغاء ظهوره في برنامج أكس فاكتور في نسخته الإسرائيلية كعضو ضمن طاقم التحكيم، وذلك لأسباب شخصية دون تقديم مزيد من التوضيحات.
1/6/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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