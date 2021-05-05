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من برنامج: هاشتاج جدل حول شراء مصر 30 طائرة من طراز “رافال”

يتواصل الجدل حول العقد الجديد المبرم بين مصر وفرنسا لشراء 30 طائرة مقاتلة من طراز “رافال”، بقرض تمويلي تصل مدته إلى 10 سنوات.

المصدر : الجزيرة مباشر