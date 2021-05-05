البث الحي
04:01

من برنامج: هاشتاج

جدل حول شراء مصر 30 طائرة من طراز “رافال”

يتواصل الجدل حول العقد الجديد المبرم بين مصر وفرنسا لشراء 30 طائرة مقاتلة من طراز “رافال”، بقرض تمويلي تصل مدته إلى 10 سنوات.
5/5/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج
(الجزيرة)

اتهامات إثيوبية للخرطوم بتضليل السودانيين والمجتمع الدولي

07:07
(الجزيرة)

منظمات حقوقية تعلن 7 خطوات لوقف تدهور الحريات في مصر

01:36
(الجزيرة)

قوات الاحتلال تعتدي على أهالي حي الشيخ جراح

03:04
(الجزيرة)

بخوذة وسترة واقية.. عبير موسى تثير الجدل مجددا في تونس

02:57
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج
(الجزيرة)

اتهامات إثيوبية للخرطوم بتضليل السودانيين والمجتمع الدولي

07:07
(الجزيرة)

منظمات حقوقية تعلن 7 خطوات لوقف تدهور الحريات في مصر

01:36
(الجزيرة)

قوات الاحتلال تعتدي على أهالي حي الشيخ جراح

03:04
(الجزيرة)

بخوذة وسترة واقية.. عبير موسى تثير الجدل مجددا في تونس

02:57
شاهد المزيد
المزيد من البرامج

حملة بريطانية لتشجيع اندماج المسلمين في المجتمعات الغربية

(الجزيرة)

مصر وفرنسا يوقعان عقد شراء 30 طائرة من طراز “رافال”

(الجزيرة)

اتهامات إثيوبية للخرطوم بتضليل السودانيين والمجتمع الدولي

(الجزيرة)

منظمات حقوقية تعلن 7 خطوات لوقف تدهور الحريات في مصر

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ليلة القدر .. أفضالها وعلاماتها وروائع الدعاء

من علامات ليلة القدر أنها معتدلة لا هي حارة ولا باردة (رويترز)

داعية إسلامي: دخلت قبر الشيخ كشك بعد وفاته بـ 13 عاما.. وهذا ما رأيته (فيديو)

الداعية الإسلامي الراحل الشيخ عبد الحميد كشك

توفوا في سيارات إسعاف ومواقف.. حصيلة يومية قياسية لوفيات كورونا في الهند (فيديو)

صور عالية الوضوح للحجر الأسود تنشر للمرة الأولى

صورة للحجر الأسود باستخدام تقنية &#34;فوكس ستاك بانوراما&#34; (رئاسة شؤون الحرمين)