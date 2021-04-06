البث الحي
03:01

من برنامج: هاشتاج

نعي واسع على منصات التواصل للشاعر الفلسطيني عز الدين المناصرة

فور الإعلان عن وفاة الشاعر الفلسطيني عز الدين المناصرة عن عمر بلغ 75 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، أعاد مدونون نشر قصيدته التي اداها مارسيل خليفة “بالأحمر كفناه بالأخضر كفناه بالأسود كفناه”.
6/4/2021-|آخر تحديث: 6/4/202103:59 PM (مكة المكرمة)
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج
(الجزيرة)

مصر.. جدل بشأن تكلفة موكب المومياوات الملكية والمتحف الكبير

04:02
(الجزيرة)

مصر.. تعليم رموز الكتابة الهيروغليفية بين مؤيد ومعارض وساخر

02:13
(الجزيرة)

مصر.. دينا الشربيني تثير الغضب على منصات التواصل

01:50
(الجزيرة)

احتفاء واسع بالإفراج عن الأسير الفلسطيني رشدي أبو مخ

03:49
شاهد المزيد
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج
(الجزيرة)

مصر.. جدل بشأن تكلفة موكب المومياوات الملكية والمتحف الكبير

04:02
(الجزيرة)

مصر.. تعليم رموز الكتابة الهيروغليفية بين مؤيد ومعارض وساخر

02:13
(الجزيرة)

مصر.. دينا الشربيني تثير الغضب على منصات التواصل

01:50
(الجزيرة)

احتفاء واسع بالإفراج عن الأسير الفلسطيني رشدي أبو مخ

03:49
شاهد المزيد
المزيد من البرامج

مصر.. جدل بشأن تكلفة موكب المومياوات الملكية والمتحف الكبير

(الجزيرة)

مصر.. تعليم رموز الكتابة الهيروغليفية بين مؤيد ومعارض وساخر

(الجزيرة)

مصر.. دينا الشربيني تثير الغضب على منصات التواصل

(الجزيرة)

احتفاء واسع بالإفراج عن الأسير الفلسطيني رشدي أبو مخ

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

“رجعوا لي ابني”.. فنان مصري يناشد السيسي الإفراج عن نجله المعتقل (فيديو)

الفنان المصري أحمد صادق ونجله مجدي (الجزيرة مباشر)

باحثون يرصدون خطورة أكبر للتوحد في سن البلوغ أكثر من الطفولة (فيديو)

مراهقة تحمل سمات التوحد مع والدتها (غيتي - أرشيفية)

عنصر سابق من “فاغنر” يكشف خفايا شركة الأمن الروسية

أحد مقاتلي شركة فاغنر الروسية (الأناضول- أرشيف)

بعد التكليف الملكي بإدارة الملف.. الأمير الحسن ينجح في رأب الصدع الهاشمي بالأردن

العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسن (غيتي)