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من برنامج: هاشتاج نعي واسع على منصات التواصل للشاعر الفلسطيني عز الدين المناصرة

فور الإعلان عن وفاة الشاعر الفلسطيني عز الدين المناصرة عن عمر بلغ 75 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، أعاد مدونون نشر قصيدته التي اداها مارسيل خليفة “بالأحمر كفناه بالأخضر كفناه بالأسود كفناه”.

المصدر : الجزيرة مباشر