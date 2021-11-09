تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
03:21
من برنامج: هاشتاج

نجل حفتر يزور إسرائيل للدعم والمساعدة العسكرية

تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع ما كشفته صحيفة هآرتس الإسرائيلية من أن صدام حفتر نجل اللواء المتقاعد خليفة حفتر زار إسرائيل سعيا لعلاقات دبلوماسية مقابل الحصول على المساعدة العسكرية.
9/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج

وسم بيغاسوس يتصدر مواقع التواصل من جديد

مدة الفيديو 05 minutes 24 seconds

الأسير يعقوب قادري: سنبقى صامدين أقوياء لن يهزونا

مدة الفيديو 04 minutes 05 seconds

تواصل الجدل في تونس بعد منع السلطات لمؤتمر صحفي

مدة الفيديو 11 minutes 37 seconds

الأكثر تداولا على مواقع التواصل العربية والعالمية

مدة الفيديو 08 minutes 21 seconds
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج

وسم بيغاسوس يتصدر مواقع التواصل من جديد

مدة الفيديو 05 minutes 24 seconds

الأسير يعقوب قادري: سنبقى صامدين أقوياء لن يهزونا

مدة الفيديو 04 minutes 05 seconds

تواصل الجدل في تونس بعد منع السلطات لمؤتمر صحفي

مدة الفيديو 11 minutes 37 seconds

الأكثر تداولا على مواقع التواصل العربية والعالمية

مدة الفيديو 08 minutes 21 seconds
شاهد المزيد

حول هذه القصة

قبيل الانتخابات الليبية.. نجل حفتر زار إسرائيل “سرا” ناقلا رسالة من والده.. إليك التفاصيل

كشفت وسائل إعلام عبرية وليبية عن زيارة سرية أجراها نجل اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر إلى تل أبيب تمهيدا لإقامة علاقات دبلوماسية مستقبلية وقبيل إجراء الانتخابات الرئاسة الليبية في ديسمبر المقبل.

Published On 7/11/2021
من برنامج: هاشتاج

الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين

تداول مدونون على منصات التواصل مقطع فيديو للناشطة إييرل غولد مديرة منظمة “كود بينك” أثناء مقاطعتها كلمة جاريد كوشنر بمناسبة الذكرى السنوية لتوقيع الإمارات والبحرين لاتفاق التطبيع مع إسرائيل.

المزيد من البرامج
الأكثر قراءة