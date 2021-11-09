نجل حفتر يزور إسرائيل للدعم والمساعدة العسكرية

دعت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، دولا عربية أخرى إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل وذلك في الذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاقات التطبيع التي توسطت فيها واشنطن وعرفت باسم “اتفاقيات ابراهام”.