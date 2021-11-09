كشفت وسائل إعلام عبرية وليبية عن زيارة سرية أجراها نجل اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر إلى تل أبيب تمهيدا لإقامة علاقات دبلوماسية مستقبلية وقبيل إجراء الانتخابات الرئاسة الليبية في ديسمبر المقبل.
03:21
نجل حفتر يزور إسرائيل للدعم والمساعدة العسكرية
تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع ما كشفته صحيفة هآرتس الإسرائيلية من أن صدام حفتر نجل اللواء المتقاعد خليفة حفتر زار إسرائيل سعيا لعلاقات دبلوماسية مقابل الحصول على المساعدة العسكرية.
9/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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