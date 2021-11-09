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من برنامج: هاشتاج

علاء مبارك يستنكر تصريحات إبراهيم عيسى من قارئ القرآن

في تغريدة نالت رواجا واسعا، استنكر علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك تصريحات الصحفي المصري إبراهيم عيسى عن الصيدلي الذي كان يقرأ القرآن داخل الصيدلية وأثناء عمله.
9/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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مقالات

ما حكم قراءة القرآن الكريم في الصّيدليّة؟!

لا بدّ من التّأكيد أنّ معركة قراءة القرآن في الصّيدليّة ليست حالةً خاصّة بمصر ولا واقعةً محدودة في زمانها ومكانها، بل هي نموذجٌ متمدّد لسلوك أبواق الاستبداد في البقاع المختلفة مع القضايا المجتمعيّة

مقال رأي بقلممحمد خير موسى
Published On 8/11/2021

بعد استهجان إبراهيم عيسى قراءة القرآن.. الشيخ محمد الصغير للجزيرة مباشر: طالب شهرة ولو باللعنات (فيديو)

علّق الشيخ محمد الصغير -وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان المصري ومستشار وزير الأوقاف سابقا- على الجدل الدائر بشأن وسم (إبراهيم عيسى)، قائلًا إنه الأمر يتخذ مجموعة أبعاد.

Published On 7/11/2021
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