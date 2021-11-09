علاء مبارك يستنكر تصريحات إبراهيم عيسى من قارئ القرآن

لا بدّ من التّأكيد أنّ معركة قراءة القرآن في الصّيدليّة ليست حالةً خاصّة بمصر ولا واقعةً محدودة في زمانها ومكانها، بل هي نموذجٌ متمدّد لسلوك أبواق الاستبداد في البقاع المختلفة مع القضايا المجتمعيّة