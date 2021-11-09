لا بدّ من التّأكيد أنّ معركة قراءة القرآن في الصّيدليّة ليست حالةً خاصّة بمصر ولا واقعةً محدودة في زمانها ومكانها، بل هي نموذجٌ متمدّد لسلوك أبواق الاستبداد في البقاع المختلفة مع القضايا المجتمعيّة
05:14
علاء مبارك يستنكر تصريحات إبراهيم عيسى من قارئ القرآن
في تغريدة نالت رواجا واسعا، استنكر علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك تصريحات الصحفي المصري إبراهيم عيسى عن الصيدلي الذي كان يقرأ القرآن داخل الصيدلية وأثناء عمله.
9/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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