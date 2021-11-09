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من برنامج: هاشتاج

تفاعل عراقي واسع مع محاولة اغتيال رئيس الوزراء

يتواصل تفاعل المنصات العراقية مع محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بعد أن تعرض منزله في المنطقة ببغداد لثلاث هجمات بطائرات مسيرة مفخخة، أدت لأضرار مادية وإصابة عدد من حرسه.
9/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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تحديد موقع انطلاق المسيرات.. الكاظمي: نعرف من وراء محاولة الاغتيال وسنكشفهم

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس الأحد إنه يعرف جيدًا من يقف خلف محاولة اغتياله متوعدًا بالكشف عن المتورطين، بينما شكل المجلس الوزاري للأمن الوطني لجنة عليا للتحقيق بمحاولة اغتيال الكاظمي.

Published On 8/11/2021

قوات من “الحشد الشعبي” تحاصر منزل الكاظمي ببغداد بعد اعتقال أحد قادتها (فيديو)

قالت مصادر أمنية عراقية إن أعدادا كبيرة من قوات الحشد الشعبي انتشرت في شوارع المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد للمطالبة بإطلاق سراح قاسم المصلح القيادي في الحشد والذي اعتقلته قوات الأمن.

Published On 26/5/2021
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