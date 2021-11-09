قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس الأحد إنه يعرف جيدًا من يقف خلف محاولة اغتياله متوعدًا بالكشف عن المتورطين، بينما شكل المجلس الوزاري للأمن الوطني لجنة عليا للتحقيق بمحاولة اغتيال الكاظمي.
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تفاعل عراقي واسع مع محاولة اغتيال رئيس الوزراء
يتواصل تفاعل المنصات العراقية مع محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بعد أن تعرض منزله في المنطقة ببغداد لثلاث هجمات بطائرات مسيرة مفخخة، أدت لأضرار مادية وإصابة عدد من حرسه.
9/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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