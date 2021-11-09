شهدت مدرجات ملعب هامبدن بارك في العاصمة الاسكتلندية “إدنبره” مشاهد عدة لدعم القضية الفلسطينية وذلك خلال المباراة التي جمعت أصحاب الأرض بالمنتخب الإسرائيلي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
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الروائية سالي روني تدفع ثمن دفاعها عن فلسطين
دفعت الروائية الأيرلندية سالي روني ضريبة دعمها للقضية الفلسطينية، إذ أعلنت مكتبات إسرائيلية وقف بيع كتبها في إسرائيل، ردا على رفض الكاتبة ترجمة دار نشر إسرائيلية لكتابها الأخير إلى اللغة العبرية.
9/11/2021-|آخر تحديث: 9/11/202104:53 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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