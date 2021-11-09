الروائية سالي روني تدفع ثمن دفاعها عن فلسطين

قال الناشط عبد الرحمن التميمي أحد منظمي مسيرة لندن بعنوان “العدالة لفلسطين” التي شهدتها شوارع العاصمة البريطانية لندن، أمس السبت، أنهم تفاجؤوا بحجم المشاركة الهائل رغم هدوء الوضع في قطاع غزة.