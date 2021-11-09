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من برنامج: هاشتاج الأسير يعقوب قادري: سنبقى صامدين أقوياء لن يهزونا

كشف يعقوب قادري أحد الأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع الإسرائيلي في سبتمبر/أيلول الماضي، عن الأوضاع شديدة السوء داخل المعتقل والتي وصفها بالمقابر، لكن سنبقى صامدين أقوياء لن يهزونا.

المصدر : الجزيرة مباشر