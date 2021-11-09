قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن قضية الأسرى كانت في ذيل أولويات الاحتلال وإن الاختراق والاهتمام الكبير الذي أثاره فرار 6 من جلبوع يوفران فرصة لوضع قضية سجن الفلسطينيين على جدول الأعمال.
04:05
الأسير يعقوب قادري: سنبقى صامدين أقوياء لن يهزونا
كشف يعقوب قادري أحد الأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع الإسرائيلي في سبتمبر/أيلول الماضي، عن الأوضاع شديدة السوء داخل المعتقل والتي وصفها بالمقابر، لكن سنبقى صامدين أقوياء لن يهزونا.
9/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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