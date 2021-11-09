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البث الحي
04:05
من برنامج: هاشتاج

الأسير يعقوب قادري: سنبقى صامدين أقوياء لن يهزونا

كشف يعقوب قادري أحد الأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع الإسرائيلي في سبتمبر/أيلول الماضي، عن الأوضاع شديدة السوء داخل المعتقل والتي وصفها بالمقابر، لكن سنبقى صامدين أقوياء لن يهزونا.
9/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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من برنامج: المسائية

هآرتس: إسرائيل بحاجة لإعادة النظر في سياستها تجاه الأسرى الفلسطينيين

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن قضية الأسرى كانت في ذيل أولويات الاحتلال وإن الاختراق والاهتمام الكبير الذي أثاره فرار 6 من جلبوع يوفران فرصة لوضع قضية سجن الفلسطينيين على جدول الأعمال.

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وقفات لدعم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

نظمت في مدن عدة بالضفة الغربية وقفات دعم وإسناد للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وشارك أهالي الأسرى وممثلو القوى والفصائل الفلسطينية في وقفة أمام مكتب الصليب الأحمر بجنين والبيرة.

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ممثل الأسرى: سجون الاحتلال بدأت حربا على الأسرى الفلسطينيين

صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكاتها بحق الأسرى والمعتقلين، وأفادت رسالة موقعة من ممثل الأسرى في سجون الاحتلال أن إدارة سجون الاحتلال بدأت شن حرب شاملة على الأسرى.

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