تواصل الجدل بشأن نتائج الانتخابات التشريعية في العراق

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر من الشرطة العراقية وعاملين صحيين قولهم إن نحو 30 شخصا أصيبوا في اشتباكات في بغداد بين قوات الأمن العراقية ومؤيدي أحزاب تعترض على نتائج الانتخابات البرلمانية.