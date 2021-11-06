نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر من الشرطة العراقية وعاملين صحيين قولهم إن نحو 30 شخصا أصيبوا في اشتباكات في بغداد بين قوات الأمن العراقية ومؤيدي أحزاب تعترض على نتائج الانتخابات البرلمانية.
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تواصل الجدل بشأن نتائج الانتخابات التشريعية في العراق
وقعت اشتباكات بين قوات الأمن العراقي ومحتجين رافضين للنتائج قرب المنطقة الخضراء ببغداد، وقالت وزارة الصحة العراقية إن 125 شخصا أصيبوا في هذه الأحداث.
6/11/2021-|آخر تحديث: 6/11/202103:28 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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