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من برنامج: هاشتاج

تواصل الجدل بشأن نتائج الانتخابات التشريعية في العراق

وقعت اشتباكات بين قوات الأمن العراقي ومحتجين رافضين للنتائج قرب المنطقة الخضراء ببغداد، وقالت وزارة الصحة العراقية إن 125 شخصا أصيبوا في هذه الأحداث.
6/11/2021-|آخر تحديث: 6/11/202103:28 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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العراق.. عشرات الجرحى خلال مصادمات بين متظاهرين معترضين على نتائج الانتخابات وقوات الأمن (فيديو)

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر من الشرطة العراقية وعاملين صحيين قولهم إن نحو 30 شخصا أصيبوا في اشتباكات في بغداد بين قوات الأمن العراقية ومؤيدي أحزاب تعترض على نتائج الانتخابات البرلمانية.

Published On 5/11/2021
من برنامج: هاشتاج

جدل في العراق بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية

تتواصل حالة من الجدل على منصات التواصل في العراقي بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية مع تراجع لبعض الكتل وصعود لافت لكتل أخرى، وتصدر التيار الصدري للانتخابات بحصوله على 73 مقعدا.

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