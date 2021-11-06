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من برنامج: هاشتاج

إبراهيم عيسى يثير جدلا واسعا على منصات التواصل

أثار الإعلامي المصري إبراهيم عيسى جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي وذلك بسبب تعليقات عبر فيها عن عدم رضاه لقراءة صيدلي للقرآن خلال عمله في الصيدلية.
6/11/2021-|آخر تحديث: 6/11/202102:32 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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