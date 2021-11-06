إبراهيم عيسى يثير جدلا واسعا على منصات التواصل

أكد الصحفي المصري المقرب من النظام، إبراهيم عيسى، خلال لقاء تليفزيوني، أنه مرتاح الضمير لشهادته التي برأ فيها الرئيس الراحل حسني مبارك من قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.