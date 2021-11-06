أكد الصحفي المصري المقرب من النظام، إبراهيم عيسى، خلال لقاء تليفزيوني، أنه مرتاح الضمير لشهادته التي برأ فيها الرئيس الراحل حسني مبارك من قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
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إبراهيم عيسى يثير جدلا واسعا على منصات التواصل
أثار الإعلامي المصري إبراهيم عيسى جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي وذلك بسبب تعليقات عبر فيها عن عدم رضاه لقراءة صيدلي للقرآن خلال عمله في الصيدلية.
6/11/2021-|آخر تحديث: 6/11/202102:32 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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