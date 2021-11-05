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من برنامج: هاشتاج

تونس.. اختصار التدابير الاستثنائية دون تحديد سقف زمني

تفاعل المدونون مع تصريحات رئيس تونس قيس سعيد والتي أعلن فيها اختصار التدابير الاستثنائية دون تحديد سقف زمني لها، وكان سعيد قد أعلن في 25 يوليو/تموز الماضي عن تعليق عمل البرلمان وحل حكومة هشام المشيشي.
5/11/2021-|آخر تحديث: 5/11/202102:54 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مب
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