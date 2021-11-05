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من برنامج: هاشتاج

انقسام رواد التواصل في لبنان بشأن موقف قرداحي من الاستقالة

جدد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي دعوته لوزير الإعلام جورج قرداحي بتحكيم ضميره وتقدير وتقريب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية، بينما رفض قرداحي الاستقالة أو حتى تغيير موقفه.
5/11/2021-|آخر تحديث: 5/11/202102:51 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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من برنامج: هاشتاج

جورج قرداحي: استقالتي من الحكومة غير واردة

أكد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي على أن استقالته من الحكومة غير واردة، وكان قرداحي قد أثار أزمة دبلوماسية بين لبنان وعدد من دول الخليج العربية بسبب تصريحات له انتقد فيها التدخل العسكري في اليمن.

من برنامج: هاشتاج

جورج قرداحي يثير أزمة دبلوماسية مع السعودية

تصدر اسم وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته بشأن الوضع في اليمن، ليجد نفسه في قلب أزمة دبلوماسية وسياسية استدعت فيها السعودية السفير اللبناني وسلمته مذكرة احتجاج.

من برنامج: هاشتاج

أول تصريح للوزير جورج قرداحي يثير جدلا بين المدونين في لبنان

اثار وزير الإعلام اللبناني الجديد جورج قرداحي جدلا لدى عودته إلى بيروت لتسلم مهامه، إذ انتقد المحللين الذين “حاكوا عبر وسائل الإعلام سيناريو تأليف الحكومة الجديدة على أيدي أحزاب سلطة المحاصصة”.

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