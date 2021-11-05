أكد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي على أن استقالته من الحكومة غير واردة، وكان قرداحي قد أثار أزمة دبلوماسية بين لبنان وعدد من دول الخليج العربية بسبب تصريحات له انتقد فيها التدخل العسكري في اليمن.
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انقسام رواد التواصل في لبنان بشأن موقف قرداحي من الاستقالة
جدد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي دعوته لوزير الإعلام جورج قرداحي بتحكيم ضميره وتقدير وتقريب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية، بينما رفض قرداحي الاستقالة أو حتى تغيير موقفه.
5/11/2021-|آخر تحديث: 5/11/202102:51 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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