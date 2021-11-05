قال الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي إنه لا يستغرب نية الرئيس قيس سعيد سحب جواز السفر الدبلوماسي الخاص به، معتبرا أنه “من المضحكات المبكيات” أن يتهم رجل مثله بالخيانة.
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السلطات التونسية تصدر مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي
أصدرت السلطات التونسية مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس السابق المنصف المرزوقي، وتم فتح التحقيق بناء على طلب الرئيس قيس سعيد بالتحقيق القضائي بحق “من يتآمرون على تونس في الخارج”.
5/11/2021-|آخر تحديث: 5/11/202102:52 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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