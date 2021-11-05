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من برنامج: هاشتاج

السلطات التونسية تصدر مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي

أصدرت السلطات التونسية مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس السابق المنصف المرزوقي، وتم فتح التحقيق بناء على طلب الرئيس قيس سعيد بالتحقيق القضائي بحق “من يتآمرون على تونس في الخارج”.
5/11/2021-|آخر تحديث: 5/11/202102:52 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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من برنامج: المسائية

المنصف المرزوقي: وعود قيس سعيّد كاذبة

قال الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، إن قرارات الرئيس قيس سعيّد، في 25 من يوليو/تموز الماضي، ارتكزت على جملة من الحجج والوعود، اكتشف الشارع حقيقتها بعد مرور 50 يوما وتبين أنها وعود كاذبة.

المنصف المرزوقي: اليوم بداية مسلسل من المظاهرات وسعيّد قسّم التونسيين ووعوده كاذبة (فيديو)

علّق الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي على خروج مظاهرات، اليوم السبت، احتجاجًا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والهيكلية في البلاد، نافيًا أن يكون سببًا في انقسام الشارع.

Published On 18/9/2021
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