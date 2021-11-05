السلطات التونسية تصدر مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي

قال الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، إن قرارات الرئيس قيس سعيّد، في 25 من يوليو/تموز الماضي، ارتكزت على جملة من الحجج والوعود، اكتشف الشارع حقيقتها بعد مرور 50 يوما وتبين أنها وعود كاذبة.