Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
02:23
من برنامج: هاشتاج

واشنطن تدرج شركتين إسرائيليتين على القائمة السوداء

أدرجت السلطات الأمريكية شركتي التقنية الإسرائيليتين “إن إس أو غروب” و”كانديرو” على القائمة السوداء لخطرهم على الأمن القومي الأمريكي وحقوق الإنسان.
4/11/2021-|آخر تحديث: 4/11/202107:53 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج

تصريح لوزارة التجارة الصينية يثير الذعر عالميا

مدة الفيديو 04 minutes 10 seconds

حي الشيخ جراح يتصدر مواقع التواصل مجددا

مدة الفيديو 04 minutes 43 seconds

جيفري فيلتمان: البرهان وداعموه خطفوا وخانوا تطلعات الشعب السوداني

مدة الفيديو 09 minutes 01 seconds

مصر.. الإسكندرية مهددة بالاختفاء بارتفاع 4 درجات للحرارة

مدة الفيديو 03 minutes 45 seconds
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج

تصريح لوزارة التجارة الصينية يثير الذعر عالميا

مدة الفيديو 04 minutes 10 seconds

حي الشيخ جراح يتصدر مواقع التواصل مجددا

مدة الفيديو 04 minutes 43 seconds

جيفري فيلتمان: البرهان وداعموه خطفوا وخانوا تطلعات الشعب السوداني

مدة الفيديو 09 minutes 01 seconds

مصر.. الإسكندرية مهددة بالاختفاء بارتفاع 4 درجات للحرارة

مدة الفيديو 03 minutes 45 seconds
شاهد المزيد

حول هذه القصة

المزيد من البرامج

هن.. ماذا تحتاج هي من هو لبناء زواج ناجح؟

تصريح لوزارة التجارة الصينية يثير الذعر عالميا

حي الشيخ جراح يتصدر مواقع التواصل مجددا

جيفري فيلتمان: البرهان وداعموه خطفوا وخانوا تطلعات الشعب السوداني

الأكثر قراءة

والدها معتقل سابق.. طفلة سورية تفوز بالمركز الأول لبطولة الشطرنج في فرنسا (فيديو)

السودان.. مظاهرات بالعاصمة الخرطوم مناهضة لقرارات قائد الجيش (فيديو)

نائب في البرلمان البريطاني: بوريس جونسون متهم بدعم الإسلاموفوبيا قولا وفعلا (فيديو)

مقالات

فقه الغناء والموسيقى في ضوء القرآن والسنة