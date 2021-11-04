أدرجت وزارة التجارة الأمريكية عدة شركات بينها مجموعة (إن إس أو) الإسرائيلية، التي طورت برامج (بيغاسوس) للتجسس، على قائمة الشركات المحظورة لأنها تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.
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واشنطن تدرج شركتين إسرائيليتين على القائمة السوداء
أدرجت السلطات الأمريكية شركتي التقنية الإسرائيليتين “إن إس أو غروب” و”كانديرو” على القائمة السوداء لخطرهم على الأمن القومي الأمريكي وحقوق الإنسان.
4/11/2021-|آخر تحديث: 4/11/202107:53 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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