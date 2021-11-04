تصريح لوزارة التجارة الصينية يثير الذعر عالميا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 71 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا هي حصيلة، يوم أمس الإثنين، انخفاضا من 92 في اليوم السابق، الأحد.