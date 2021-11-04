أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 71 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا هي حصيلة، يوم أمس الإثنين، انخفاضا من 92 في اليوم السابق، الأحد.
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تصريح لوزارة التجارة الصينية يثير الذعر عالميا
عمت منصات التواصل الاجتماعي حالة من الذعر بعد تداول تصريح لوزارة التجارة الصينية دعت فيه العائلات إلى تخزين كمية معينة من المنتجات الأساسية لتلبية الاحتياجات الضرورية تحسبا لحالة الطوارئ.
4/11/2021-|آخر تحديث: 4/11/202107:46 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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