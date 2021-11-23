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من برنامج: هاشتاج صورة لقبور مهاجرين عرب تتصدر مواقع التواصل

تصدرت صورة قد تبدو عادية لطبيعتها مواقع التواصل لأيام، لكنها لم تكن عادية في معناها حيث جمعت قبور لثلاث مهاجرين عرب من سوريا واليمن والعراق، جمعتهم المأساة واللجوء والموت حيث قضوا جراء البرد والإرهاق.

المصدر : الجزيرة مباشر