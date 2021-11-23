سلطت صحيفة نيويورك تايمز الضوء على قصص معاناة مهاجرين عراقيين عادوا إلى وطنهم من بيلاروسيا بعد محاولات فاشلة للعبور إلى دول الاتحاد الأوربي.
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صورة لقبور مهاجرين عرب تتصدر مواقع التواصل
تصدرت صورة قد تبدو عادية لطبيعتها مواقع التواصل لأيام، لكنها لم تكن عادية في معناها حيث جمعت قبور لثلاث مهاجرين عرب من سوريا واليمن والعراق، جمعتهم المأساة واللجوء والموت حيث قضوا جراء البرد والإرهاق.
23/11/2021-|آخر تحديث: 23/11/202111:48 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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