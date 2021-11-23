تواصل الجدل بشأن الانتخابات المرتقبة في ليبيا

سادت حالة من الجدل منصات التواصل بعدما نشرت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا إعلانا على فيسبوك برفض ترشح سيف الإسلام القذافي بعد الاحتجاجات على قبول ترشحه، قبل أن تتراجع عن هذا الإعلان وتحذفه.