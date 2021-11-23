أغلقت مفوضية الانتخابات الليبية باب الترشح للانتخابات الرئاسية بعد تقدم 98 مرشحا، وأكدت المفوضية أن قبولها لأوراق المرشحين هو قبول مبدئي وليس نهائيًا، وأن أوراق المرشحين تحال للنائب العام.
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تواصل الجدل بشأن الانتخابات المرتقبة في ليبيا
يتواصل الجدل على منصات التواصل بشأن الانتخابات المرتقبة في ليبيا، لا سيما بعدما أعلن رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح عن إحالة وثائق المتقدمين للانتخابات الرئاسية للجهات المختصة للتثبت من صحتها.
23/11/2021-|آخر تحديث: 23/11/202111:48 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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