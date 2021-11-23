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من برنامج: هاشتاج

تواصل الجدل بشأن الانتخابات المرتقبة في ليبيا

يتواصل الجدل على منصات التواصل بشأن الانتخابات المرتقبة في ليبيا، لا سيما بعدما أعلن رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح عن إحالة وثائق المتقدمين للانتخابات الرئاسية للجهات المختصة للتثبت من صحتها.
23/11/2021-|آخر تحديث: 23/11/202111:48 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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من برنامج: المسائية

إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا

أغلقت مفوضية الانتخابات الليبية باب الترشح للانتخابات الرئاسية بعد تقدم 98 مرشحا، وأكدت المفوضية أن قبولها لأوراق المرشحين هو قبول مبدئي وليس نهائيًا، وأن أوراق المرشحين تحال للنائب العام.

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ليبيا.. عقيلة صالح يتقدم بترشحه لانتخابات الرئاسة

أعلن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب البرلمان الليبي ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وقال صالح إن “الاقتراع العام هو مصدر الشرعية الوحيد لأي سلطة”.

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جدل بسبب منشور محذوف لمفوضية الانتخابات في ليبيا

سادت حالة من الجدل منصات التواصل بعدما نشرت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا إعلانا على فيسبوك برفض ترشح سيف الإسلام القذافي بعد الاحتجاجات على قبول ترشحه، قبل أن تتراجع عن هذا الإعلان وتحذفه.

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