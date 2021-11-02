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من برنامج: هاشتاج

سخرية واسعة من اسم شركة فيسبوك الجديد

سخرت شركة ألمانية تدعى (إم سينس) تعمل في مجال الصحة من اسم فيسبوك الجديد وشعارها، وقالت نشعر بالفخر الشديد لاستلهام الشركة شعارها من إحدى تطبيقاتنا، وربما يستلهمون أيضًا إجراءات خصوصية البيانات لدينا.
2/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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مدة الفيديو 02 minutes 35 seconds
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اسم فيسبوك الجديد “ميتا”.. انتقادات في ألمانيا ومعناه بالعبرية يثير سخرية الإسرائيليين

يتواصل الجدل بعد إعلان شركة فيسبوك عن اسمها الجديد (ميتا) والشعار المرافق له إذ تعرضت للانتقاد والسخرية من عدة جهات لاسيما الإسرائيليين الذي اعتبروا الاسم الجديد لا يتناسب مع لغتهم العبرية.

Published On 1/11/2021
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