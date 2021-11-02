سخرية واسعة من اسم شركة فيسبوك الجديد

يخاطر مارك زوكربيرغ بضخّ عشرات مليارات الدولارات من خلال إعادة تسمية مجموعته (ميتافيرس) -المعروفة اختصارًا بـ(ميتا)- من دون ضمانات لعائدات على هذا الاستثمار.