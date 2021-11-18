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من برنامج: هاشتاج

حساب الطريق إلى كأس العالم 2022 يحتفي بالمنتخبات المتأهلة

انضمت الأرجنتين وهولندا لنهائيات كأس العالم 2022 والتي ستستضيفها العاصمة القطرية الدوحة ليرتفع عدد المنتخبات المتأهلة 13 منتخبا حتى الآن، واحتفى حساب الطريق إلى كأس العالم 2022 بالمنتخبات المتأهلة.
17/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء أعمال مجلس الشورى المنتخب، وعدد خلال كلمته أمام أول مجلس تشريعي منتخب، الأهداف والإنجازات التي حققتها الدوحة خلال 2020 والعام الجاري.

Published On 26/10/2021
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