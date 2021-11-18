حساب الطريق إلى كأس العالم 2022 يحتفي بالمنتخبات المتأهلة

كشفت صحيفة “لا ليبر” البلجيكية أنه رغم تعرض دولة قطر للهجوم من قبل بعض الخصوم، فإنها تعمل بصورة جدية على تحسين قانون العمل، وبذلك فأن الدعوات التي تنادي بمقاطعة بطولة كاس العام 2022 مآلها الفشل.