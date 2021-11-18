أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه كرة القدم في تقديم الدعم والمساندة للشعب الأفغاني في مثل هذه الأوقات العصيبة.
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حساب الطريق إلى كأس العالم 2022 يحتفي بالمنتخبات المتأهلة
انضمت الأرجنتين وهولندا لنهائيات كأس العالم 2022 والتي ستستضيفها العاصمة القطرية الدوحة ليرتفع عدد المنتخبات المتأهلة 13 منتخبا حتى الآن، واحتفى حساب الطريق إلى كأس العالم 2022 بالمنتخبات المتأهلة.
17/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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