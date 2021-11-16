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من برنامج: هاشتاج

جدل بسبب منشور محذوف لمفوضية الانتخابات في ليبيا

سادت حالة من الجدل منصات التواصل بعدما نشرت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا إعلانا على فيسبوك برفض ترشح سيف الإسلام القذافي بعد الاحتجاجات على قبول ترشحه، قبل أن تتراجع عن هذا الإعلان وتحذفه.
16/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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