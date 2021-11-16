طالب مكتب المدعي العام العسكري في ليبيا مفوضية الانتخابات بوقف إجراءات ترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر إلى حين مثولهما للتحقيق، وحمل مفوضية الانتخابات المسؤولية القانونية حالة مخالفة ذلك.
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جدل بسبب منشور محذوف لمفوضية الانتخابات في ليبيا
سادت حالة من الجدل منصات التواصل بعدما نشرت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا إعلانا على فيسبوك برفض ترشح سيف الإسلام القذافي بعد الاحتجاجات على قبول ترشحه، قبل أن تتراجع عن هذا الإعلان وتحذفه.
16/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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