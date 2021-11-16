طالب مكتب المدعي العام العسكري في ليبيا مفوضية الانتخابات بوقف إجراءات ترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر إلى حين مثولهما للتحقيق، وحمل مفوضية الانتخابات المسؤولية القانونية حالة مخالفة ذلك.
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جدل بسبب ترحيب رغد صدام حسين بترشح سيف لإسلام
أثارت تغريدة لرغد صدام حسين تتعلق بالمشهد الليبي جدلا واسعا على مواقع التواصل، بعد أن رحبت فيها بترشح سيف الإسلام القذافي ووصفته بـ “الأخ الغالي” ودعت له بالعودة إلى المكانة التي تليق به وتخدم ليبيا.
16/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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