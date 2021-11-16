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من برنامج: هاشتاج جدل بسبب ترحيب رغد صدام حسين بترشح سيف لإسلام

أثارت تغريدة لرغد صدام حسين تتعلق بالمشهد الليبي جدلا واسعا على مواقع التواصل، بعد أن رحبت فيها بترشح سيف الإسلام القذافي ووصفته بـ “الأخ الغالي” ودعت له بالعودة إلى المكانة التي تليق به وتخدم ليبيا.

المصدر : الجزيرة مباشر