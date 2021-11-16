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من برنامج: هاشتاج

جدل بسبب ترحيب رغد صدام حسين بترشح سيف لإسلام

أثارت تغريدة لرغد صدام حسين تتعلق بالمشهد الليبي جدلا واسعا على مواقع التواصل، بعد أن رحبت فيها بترشح سيف الإسلام القذافي ووصفته بـ “الأخ الغالي” ودعت له بالعودة إلى المكانة التي تليق به وتخدم ليبيا.
16/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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ليبيا.. وقف ترشح سيف القذافي وخليفة حفتر للرئاسة

طالب مكتب المدعي العام العسكري في ليبيا مفوضية الانتخابات بوقف إجراءات ترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر إلى حين مثولهما للتحقيق، وحمل مفوضية الانتخابات المسؤولية القانونية حالة مخالفة ذلك.

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سادت حالة من الرفض بعض الأوساط الليبية عقب قبول مفوضية الانتخابات قبول أوراق ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، وقام عدد من السكان المحتجين على ترشح القذافي بإغلاق عدد من المراكز الانتخابية

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نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله قوله إن أمر القبض بحق سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي الصادر منذ عام 2011 “ما يزال ساريا ولم يتغير”.

Published On 14/11/2021
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