تفاعل واسع مع بيان بشأن احتجاز الداعية المصري صلاح سلطان

أفرج عن معتقلي المبادرة مباشرة من السجن إلى البيت، من دون المرور على الجهات الأمنية، أو إكمال مدة الحبس التي أمرت بها النيابة، وهذا يؤكد الجبروت والغطرسة التي يتعامل بها النظام مع المصريين