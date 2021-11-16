وصفت 15 منظمة حقوقية من بينها منظمة هيومن رايتس ووتش، ظروف احتجاز السلطات المصرية للداعية صلاح سلطان بأنها “ترقى إلى الإخفاء القسري وقد ترقى إلى التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة”.
01:29
تفاعل واسع مع بيان بشأن احتجاز الداعية المصري صلاح سلطان
تفاعل رواد مواقع التواصل مع بيان أصدرته 15 منظمة حقوقية محلية ودولية، قالت فيه إن السلطات المصرية تحتجز الداعية صلاح سلطان، ووصفت المنظمات ظروف احتجاز سلطان بأنها ترقى للإخفاء القسري.
16/11/2021-|آخر تحديث: 16/11/202111:38 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج
شاهد المزيد