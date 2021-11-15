وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، يقول بأن الوضع على الحدود مع بيلاروسيا ليس هادئا تماما، مضيفا أن مجموعات أصغر من المهاجرين تحاول الآن اختراق حدود الدولة العضو في الاتحاد الأوروي والناتو.
06:06
أزمة المهاجرين العالقين على الحدود البولندية البيلاروسية
ما يزال آلاف المهاجرين معظمهم من الشرق الأوسط عالقين في مخيمات مؤقتة على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، وقالت الشرطة البولندية إن مجموعة من المهاجرين اخترقوا الحدود ودخلوا البلاد إلى قرية ستارزينا.
14/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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