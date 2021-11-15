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من برنامج: هاشتاج أزمة المهاجرين العالقين على الحدود البولندية البيلاروسية

ما يزال آلاف المهاجرين معظمهم من الشرق الأوسط عالقين في مخيمات مؤقتة على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، وقالت الشرطة البولندية إن مجموعة من المهاجرين اخترقوا الحدود ودخلوا البلاد إلى قرية ستارزينا.

المصدر : الجزيرة مباشر