تغريدة للرئيس اللبناني تثير جدلا واسعا على مواقع التواصل

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن لبنان سيتمكن من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها حاليا، وأضاف بأنه سيبذل كل الجهد للخروج من الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها الشعب اللبناني على كل المستويات.