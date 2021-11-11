استهل عضو المكتب السياسي لتيار المستقل اللبناني نزيه الخياط تعليقه للجزيرة مباشر حول أحداث أمس الخميس بقوله إن لبنان ذاهب للهدف الذي حدده رئيس الجمهورية ميشال عون وهو “إلى جهنم وأبعد من جهنم”.
04:20
تغريدة للرئيس اللبناني تثير جدلا واسعا على مواقع التواصل
أثار الرئيس اللبناني ميشال عون جدلا واسعا على مواقع التواصل بعد نشره تغريدة قال فيها “الأبرياء لا يخافون القضاء”، مضيفا كما قال الإمام علي “من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومَنّ من أساء به الظن”.
11/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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