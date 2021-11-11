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من برنامج: هاشتاج

تغريدة للرئيس اللبناني تثير جدلا واسعا على مواقع التواصل

أثار الرئيس اللبناني ميشال عون جدلا واسعا على مواقع التواصل بعد نشره تغريدة قال فيها “الأبرياء لا يخافون القضاء”، مضيفا كما قال الإمام علي “من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومَنّ من أساء به الظن”.
11/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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