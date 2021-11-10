طرد السفيرة الإسرائيلية ومنعها من إلقاء كلمة في كلية بلندن

أيدت الحكومة الأيرلندية اقتراحا برلمانيا يدين “الضم الفعلي” للأراضي الفلسطينية من قبل السلطات الإسرائيلية، وقالت إنه أول استخدام لهذه العبارة من جانب إحدى حكومات الاتحاد الأوربي فيما يتعلق بإسرائيل.