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من برنامج: هاشتاج

طرد السفيرة الإسرائيلية ومنعها من إلقاء كلمة في كلية بلندن

طرد طلاب بريطانيون مناصرون للقضية الفلسطينية سفيرة إسرائيل في بريطانيا تسيبي حوتوبيلي بعد محاولتها إلقاء كلمة في كلية لندن للاقتصاد، وتم إجلاء السفيرة وسط إجراءات أمنية مشددة.
10/11/2021-|آخر تحديث: 10/11/202111:48 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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تزامنا مع مقترح طرد السفير.. أيرلندا أول دولة أوربية تدين ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية

أيدت الحكومة الأيرلندية اقتراحا برلمانيا يدين “الضم الفعلي” للأراضي الفلسطينية من قبل السلطات الإسرائيلية، وقالت إنه أول استخدام لهذه العبارة من جانب إحدى حكومات الاتحاد الأوربي فيما يتعلق بإسرائيل.

Published On 26/5/2021
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