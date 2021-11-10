طرد طلاب بريطانيون مناصرون للقضية الفلسطينية أمس الثلاثاء سفيرة إسرائيل في بريطانيا تسيبي حوتوبيلي بعد محاولتها إلقاء كلمة في إحدى الكليات بلندن.
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طرد السفيرة الإسرائيلية ومنعها من إلقاء كلمة في كلية بلندن
طرد طلاب بريطانيون مناصرون للقضية الفلسطينية سفيرة إسرائيل في بريطانيا تسيبي حوتوبيلي بعد محاولتها إلقاء كلمة في كلية لندن للاقتصاد، وتم إجلاء السفيرة وسط إجراءات أمنية مشددة.
10/11/2021-|آخر تحديث: 10/11/202111:48 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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