تفاعل المدونون بشكل واسع مع تغريدات المستشار الدبلوماسي الإماراتي أنور قرقاش، التي تحدث فيها عن حقيقة دور الإمارات في التطورات السياسية الأخيرة في كل من السودان وتونس.
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رفض واسع لزيارة وزير الخارجية الإماراتي لسوريا
تتابعت ردود الفعل الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي رفضا لزيارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد إلى سوريا ولقائه برئيس النظام بشار الأسد، وذلك بعد قطيعة استمرت لعشرة أعوام.
10/11/2021-|آخر تحديث: 10/11/202111:31 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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