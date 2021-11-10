رفض واسع لزيارة وزير الخارجية الإماراتي لسوريا

تفاعل المدونون بشكل واسع مع تغريدات المستشار الدبلوماسي الإماراتي أنور قرقاش، التي تحدث فيها عن حقيقة دور الإمارات في التطورات السياسية الأخيرة في كل من السودان وتونس.