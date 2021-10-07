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من برنامج: هاشتاج

“أوقاف القدس”: الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في انتهاكاته للأقصى

قال نائب مدير عام دائرة الأوقاف في القدس ناجح بكيرات، إن تأييد المحكمة الإسرائيلية أداء المستوطنين للصلوات في المسجد الأقصى سيحوله إلى وضع شبيه بما يحدث بالحرم الإبراهيمي، مطالبا بوقف هذه الانتهاكات.
7/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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