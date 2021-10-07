وثق تقرير نشرته منظمة العفو الدولية بعنوان “أنت ذاهب إلى موتك” تعرض لاجئين سوريين عادوا إلى سوريا للاعتقال والإخفاء والتعذيب على يد قوات النظام السوري، وأثار التقرير جدلا واسعا على مواقع التواصل.
02:55
من برنامج: هاشتاج
مخاوف من قرار الإنتربول رفع الحظر عن نظام الأسد
أثار قرار منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) برفع الحظر عن النظام السوري مخاوف نشطاء حقوقيين من تمكين نظام بشار الأسد من ملاحقة معارضيه حول العالم، وتعريض الذين فروا من الحرب للاحتجاز والتسليم.
7/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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