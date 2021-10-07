Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
02:55

من برنامج: هاشتاج

مخاوف من قرار الإنتربول رفع الحظر عن نظام الأسد

أثار قرار منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) برفع الحظر عن النظام السوري مخاوف نشطاء حقوقيين من تمكين نظام بشار الأسد من ملاحقة معارضيه حول العالم، وتعريض الذين فروا من الحرب للاحتجاز والتسليم.
7/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج

“أوقاف القدس”: الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في انتهاكاته للأقصى

06:33

غضب فلسطيني ردا على السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى

03:56

نقابة الصحفيين التونسيين ترفض المحاكمات العسكرية للمدنيين

03:10

رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تحاول فرض واقع جديد في الأقصى

04:06
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج

“أوقاف القدس”: الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في انتهاكاته للأقصى

06:33

غضب فلسطيني ردا على السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى

03:56

نقابة الصحفيين التونسيين ترفض المحاكمات العسكرية للمدنيين

03:10

رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تحاول فرض واقع جديد في الأقصى

04:06
شاهد المزيد

حول هذه القصة

من برنامج: هاشتاج

جدل واسع بسبب تقرير منظمة العفو عن اللاجئين السوريين

وثق تقرير نشرته منظمة العفو الدولية بعنوان “أنت ذاهب إلى موتك” تعرض لاجئين سوريين عادوا إلى سوريا للاعتقال والإخفاء والتعذيب على يد قوات النظام السوري، وأثار التقرير جدلا واسعا على مواقع التواصل.

من برنامج: المسائية

“أنت ذاهب إلى موتك”.. تقرير للعفو الدولية يحذر اللاجئين السوريين

حذرت منظمة العفو الدولية في تقرير مما وصفتها بالانتهاكات الوحشية التي يتعرض لها اللاجئون السوريون بعد عودتهم إلى سوريا، ونددت بممارسة بعض الدول الغربية التي تجبر اللاجئين على العودة لبلادهم.

من برنامج: هاشتاج

رواد مواقع التواصل يحيون ذكرى مجزرة الكيماوي في سوريا

أحيا المدونون الذكرى الثامنة لمجزرة الكيماوي التي ارتكبتها قوات النظام السوري مستخدمة غاز العصاب “السارين”، ضد سكان الغوطة الشرقية ومعضمية الشام في الغوطة الغربية عام 2013 وراح ضحيتها أكثر من ألف شخص.

المزيد من البرامج

محكمة إسرائيلية تسمح لليهود بأداء “صلاة صامتة” في المسجد الأقصى

الصحة العالمية: لم نتخط مرحلة الخطر في التصدي لكورونا

وفد حماس في القاهرة يلتقي رئيس المخابرات المصرية

“أوقاف القدس”: الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في انتهاكاته للأقصى

الأكثر قراءة

بعد السويد والدنمارك.. فنلندا توقف استخدام لقاح موديرنا لتطعيم الشباب الذكور

ما حقيقة فيديو احتراق سيارة الرسام السويدي صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد؟

“كنز البحر”.. صياد فقير يتحول إلى مليونير بسبب قيء حوت (فيديو)

مشهد صادم.. امرأة تدفع أخرى من الرصيف باتجاه قطار قادم (فيديو)