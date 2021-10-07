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جدل واسع بعد زيارة وفد بحريني لحائط البراق تحت حماية إسرائيلية

تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق زيارة وفد بحريني لحائط البراق في المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أثار حالة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
7/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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