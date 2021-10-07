جدل واسع بعد زيارة وفد بحريني لحائط البراق تحت حماية إسرائيلية

هبطت أول رحلة جوية تجارية مباشرة بين البحرين وإسرائيل اليوم الخميس في مطار بن غوريون في تل ابيب، وخُصّص للطائرة استقبال رسمي، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.