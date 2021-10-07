وصل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى البحرين اليوم الخميس، في أرفع زيارة رسمية يقوم بها مسؤول إسرائيلي للدولة الخليجية منذ أن أقامت الدولتان علاقات رسمية العام الماضي.
02:28
من برنامج: هاشتاج
جدل واسع بعد زيارة وفد بحريني لحائط البراق تحت حماية إسرائيلية
تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق زيارة وفد بحريني لحائط البراق في المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أثار حالة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
7/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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