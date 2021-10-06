مدون فيديو ساخر يتخيل حوارا مع مارك زوكربيرغ

تراجعت الثروة الشخصية لمارك زوكربيرغ بنحو 7 مليارات دولار في ساعات قليلة، بعدما أبلغت مهندسة بيانات سابقة بموقع فيسبوك عن مخالفات وتعطل بعض تطبيقات ومنتجات الشركة، الإثنين.