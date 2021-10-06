تراجعت الثروة الشخصية لمارك زوكربيرغ بنحو 7 مليارات دولار في ساعات قليلة، بعدما أبلغت مهندسة بيانات سابقة بموقع فيسبوك عن مخالفات وتعطل بعض تطبيقات ومنتجات الشركة، الإثنين.
02:42
من برنامج: هاشتاج
مدون فيديو ساخر يتخيل حوارا مع مارك زوكربيرغ
تداول رواد مواقع التواصل مقطعا لمدون الفيديو المصري الساخر محمود السيسي وهو يتخيل حوارا مع مارك زوكربيرغ وهو يكشف عن هوية المتسبب في العطل الفني الذي أصاب فيسبوك وبقية المواقع التابعة للشركة.
6/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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