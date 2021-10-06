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من برنامج: هاشتاج

ذكرى حرب أكتوبر تتصدر مواقع التواصل في مصر

تصدرت ذكرى حرب أكتوبر التي شهدت مواجهة بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى أبرز نقاشات المدونين على منصات التواصل، استذكروا فيها أهم إنجازات هذه المواجهة وكسر أسطورة الجيش الذي لا يقهر.
6/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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