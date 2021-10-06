ذكرى حرب أكتوبر تتصدر مواقع التواصل في مصر

لا أقلل بطبيعة الحال من النصر الذي تحقق في حرب 1973، وأرفض المزاعم التي يرددها البعض عن وقوع هزيمة لا نصر، فلا ينبغي أن يدفعنا خلافنا مع قادة المؤسسة العسكرية الحاليين إلى التجني