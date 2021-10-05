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من برنامج: هاشتاج

فلسطين المحتلة.. مقطع متداول لأسرى نفق الحرية أثناء دخولهم مسجد الناعورة

تداول مدونو مواقع التواصل مقطع فيديو بثه الإعلام العبري لأسرى نفق الحرية، لدى دخولهم مسجد الناعورة بعد تحررهم من سجن جلبوع وتفرقوا هناك.
5/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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من برنامج: المسائية

محكمة إسرائيلية توجه تهمة الهروب لأسرى نفق الحرية

قدم الادعاء العام الإسرائيلي أمام محكمة الناصرة المركزية لوائح الاتهام ضد الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا الشهر الماضي من سجن جلبوع شديد الحراسة، من دون اتهامات أمنية كالتخطيط لتنفيذ هجمات.

من برنامج: المسائية

القسام: لا صفقة تبادل للأسرى من دون أبطال “نفق الحرية”

تعهدت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة “حماس” بتحرير الأسرى الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم في أية صفقة تبادل مقبلة، مؤكدة أن أية صفقة تبادل أسرى لن تتم إلا بتحرير أبطال “نفق الحرية”.

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