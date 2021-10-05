فلسطين المحتلة.. مقطع متداول لأسرى نفق الحرية أثناء دخولهم مسجد الناعورة

قدم الادعاء العام الإسرائيلي أمام محكمة الناصرة المركزية لوائح الاتهام ضد الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا الشهر الماضي من سجن جلبوع شديد الحراسة، من دون اتهامات أمنية كالتخطيط لتنفيذ هجمات.