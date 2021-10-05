قدم الادعاء العام الإسرائيلي أمام محكمة الناصرة المركزية لوائح الاتهام ضد الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا الشهر الماضي من سجن جلبوع شديد الحراسة، من دون اتهامات أمنية كالتخطيط لتنفيذ هجمات.
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فلسطين المحتلة.. مقطع متداول لأسرى نفق الحرية أثناء دخولهم مسجد الناعورة
تداول مدونو مواقع التواصل مقطع فيديو بثه الإعلام العبري لأسرى نفق الحرية، لدى دخولهم مسجد الناعورة بعد تحررهم من سجن جلبوع وتفرقوا هناك.
5/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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