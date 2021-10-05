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جدل في تونس بعد اعتقال نائب ومذيع تونسيين بسبب انتقاد قيس سعيد

سادت حالة من الجدل الواسع بين المدونين في تونس، وذلك إثر اعتقال الإعلامي عامر عياد والنائب البرلماني عبد اللطيف العلوي، وجاءت عملية الاعتقال بعد مقابلة تلفزيونية للنائب عبد اللطيف العلوي.
5/10/2021-|آخر تحديث: 5/10/202104:49 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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