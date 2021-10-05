بدأ رئيس حزب (التحالف من أجل تونس) سرحان الناصري مداخلته على الجزيرة مباشر على نحو مفاجئ حيث قرأ سورة الفاتحة كاملة على روح البرلمان التونسي.
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جدل في تونس بعد اعتقال نائب ومذيع تونسيين بسبب انتقاد قيس سعيد
سادت حالة من الجدل الواسع بين المدونين في تونس، وذلك إثر اعتقال الإعلامي عامر عياد والنائب البرلماني عبد اللطيف العلوي، وجاءت عملية الاعتقال بعد مقابلة تلفزيونية للنائب عبد اللطيف العلوي.
5/10/2021-|آخر تحديث: 5/10/202104:49 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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