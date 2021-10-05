تفاعل عالمي واسع بعد توقف خدمة بعض مواقع التواصل

كشفت صحيفة النيويورك تايمز أن منصة فيسبوك وتطبيقاتها بما في ذلك “انستغرام” و “واتس آب” قد تعطلت في نفس الوقت أمام العديد من المستخدمين، الذين لجأوا إلى منصة “تويتر” ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.