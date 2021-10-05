كشفت صحيفة النيويورك تايمز أن منصة فيسبوك وتطبيقاتها بما في ذلك “انستغرام” و “واتس آب” قد تعطلت في نفس الوقت أمام العديد من المستخدمين، الذين لجأوا إلى منصة “تويتر” ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.
03:09
من برنامج: هاشتاج
تفاعل عالمي واسع بعد توقف خدمة بعض مواقع التواصل
تفاعل عالمي واسع بعد التوقف الذي شل حركة مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تعرضت ثلاث شبكات اجتماعية وهي فيسبوك وانستغرام وواتساب لمشاكل تقنية جعلتها غير متاحة لما يقرب من 6 ساعات.
5/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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