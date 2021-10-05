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03:09

من برنامج: هاشتاج

تفاعل عالمي واسع بعد توقف خدمة بعض مواقع التواصل

تفاعل عالمي واسع بعد التوقف الذي شل حركة مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تعرضت ثلاث شبكات اجتماعية وهي فيسبوك وانستغرام وواتساب لمشاكل تقنية جعلتها غير متاحة لما يقرب من 6 ساعات.
5/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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4/10/2021
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