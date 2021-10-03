تضامن عربي على منصات التواصل مع سلطنة عُمان

حثّ خبراء الأرصاد السكان على طول الساحل الشمالي لخليج المكسيك على المسارعة بالاستعداد قبل إعصار إيدا،الذي من المتوقع أن يشتد ويجلب رياحًا وعواصف تهدد الحياة وأمطارا غزيرة اليوم الأحد في لويزيانا.