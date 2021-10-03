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من برنامج: هاشتاج

تضامن عربي على منصات التواصل مع سلطنة عُمان

تشهد منصات مواقع التواصل الاجتماعي تضامنا واسعا مع سلطنة عُمان في ظل ظروف الإعصار شاهين الذي تشهده السلطنة، وذلك بعد ما أصدر المركز الوطني للإنذار المبكر تحذيرا أعلن فيه بدء تأثيرات الإعصار المباشرة
3/10/2021-|آخر تحديث: 3/10/202104:28 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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