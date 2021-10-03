حثّ خبراء الأرصاد السكان على طول الساحل الشمالي لخليج المكسيك على المسارعة بالاستعداد قبل إعصار إيدا،الذي من المتوقع أن يشتد ويجلب رياحًا وعواصف تهدد الحياة وأمطارا غزيرة اليوم الأحد في لويزيانا.
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من برنامج: هاشتاج
تضامن عربي على منصات التواصل مع سلطنة عُمان
تشهد منصات مواقع التواصل الاجتماعي تضامنا واسعا مع سلطنة عُمان في ظل ظروف الإعصار شاهين الذي تشهده السلطنة، وذلك بعد ما أصدر المركز الوطني للإنذار المبكر تحذيرا أعلن فيه بدء تأثيرات الإعصار المباشرة
3/10/2021-|آخر تحديث: 3/10/202104:28 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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