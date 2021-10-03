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من برنامج: هاشتاج رسالة من ابنة الأسير الفسفوس تثير تعاطفا واسعا

بكلمات باكية أثارت تعاطف المدونين، طالبت ابنة الأسير الفلسطيني كايد الفسفوس المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال، برؤية والدها والاطمئنان عليه، وسط عدم توافر تفاصيل عن وضعه الصحي.

المصدر : الجزيرة مباشر