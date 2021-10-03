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من برنامج: هاشتاج

رسالة من ابنة الأسير الفسفوس تثير تعاطفا واسعا

بكلمات باكية أثارت تعاطف المدونين، طالبت ابنة الأسير الفلسطيني كايد الفسفوس المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال، برؤية والدها والاطمئنان عليه، وسط عدم توافر تفاصيل عن وضعه الصحي.
3/10/2021-|آخر تحديث: 3/10/202104:29 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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الفرار من جلبوع يعيد قضية الأسرى للواجهة وغليان بسجن عوفر مع تصاعد القمع والتنكيل

حمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين أيهم فؤاد كممجي ومناضل يعقوب انفيعات اللذين تم إعادة اعتقالهما في جنين فجر اليوم وأسرى جلبوع الأربعة المُعاد اعتقالهم.

19/9/2021
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