أكد نادي الأسير الفلسطيني أن 7 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم: الأسيران كايد الفسفوس ومقداد القواسمة، اللذان يواصلان الإضراب لأكثر من شهرين ويواجهان ظروفًا صحية خطيرة.
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من برنامج: هاشتاج
رسالة من ابنة الأسير الفسفوس تثير تعاطفا واسعا
بكلمات باكية أثارت تعاطف المدونين، طالبت ابنة الأسير الفلسطيني كايد الفسفوس المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال، برؤية والدها والاطمئنان عليه، وسط عدم توافر تفاصيل عن وضعه الصحي.
3/10/2021-|آخر تحديث: 3/10/202104:29 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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