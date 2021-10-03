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من برنامج: هاشتاج حمزة نمرة.. “أجرة القاهرة” والحنين إلى الوطن

تداول مدونون مقطع فيديو للفنان حمزة نمرة، يحوّل فيه سيارة عادية إلى سيارة تاكسي “أجرة القاهرة”، في مشهد وصفه المتابعون بأنه يعبر عن اشتياقه للوطن وأثار تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل المصرية.

المصدر : الجزيرة مباشر