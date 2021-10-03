طرح المطرب المصري حمزة نمرة عددًا من الأغنيات على مدار الأعوام الماضية، اتسمت بالتعبير عن حب مصر والحنين إليها، إذ يقيم في العاصمة البريطانية لندن منذ سنوات.
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من برنامج: هاشتاج
حمزة نمرة.. “أجرة القاهرة” والحنين إلى الوطن
تداول مدونون مقطع فيديو للفنان حمزة نمرة، يحوّل فيه سيارة عادية إلى سيارة تاكسي “أجرة القاهرة”، في مشهد وصفه المتابعون بأنه يعبر عن اشتياقه للوطن وأثار تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل المصرية.
3/10/2021-|آخر تحديث: 3/10/202104:30 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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