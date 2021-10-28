قال وزير التموين المصري علي المصيلحي اليوم الخميس إن سعر زيت الطعام المدعم سيزيد إلى 25 جنيها (1.60 دولار) للزجاجة سعة لتر واحد وإنّ كل الخيارات مفتوحة في دراسة سعر رغيف الخبز المدعم.
04:14
مصر.. جدل بعد تداول أنباء التحقيق مع مسؤولين بوزارة الصحة
سادت حالة من الجدل مواقع التواصل المصرية بعد تداول أنباء التحقيق مع مؤولين كبار في وزارة الصحة بتهم فساد وتلقي رشاوي، وتفاعل رواد التواصل مع هذه الأنباء التي تزامنت مع إصابة وزيرة الصحة بأزمة قلبية.
28/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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