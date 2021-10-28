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من برنامج: هاشتاج مصر.. جدل بعد تداول أنباء التحقيق مع مسؤولين بوزارة الصحة

سادت حالة من الجدل مواقع التواصل المصرية بعد تداول أنباء التحقيق مع مؤولين كبار في وزارة الصحة بتهم فساد وتلقي رشاوي، وتفاعل رواد التواصل مع هذه الأنباء التي تزامنت مع إصابة وزيرة الصحة بأزمة قلبية.

المصدر : الجزيرة مباشر