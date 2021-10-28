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من برنامج: هاشتاج التصديق على بناء 3 آلاف وحد استيطانية بالضفة الغربية

صدق المجلس الأعلى للتخطيط -الذراع المدني للحكم العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة- على خطط لبناء أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية ما أثار إدانات دولية وحقوقية.

المصدر : الجزيرة مباشر