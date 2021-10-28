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التصديق على بناء 3 آلاف وحد استيطانية بالضفة الغربية

صدق المجلس الأعلى للتخطيط -الذراع المدني للحكم العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة- على خطط لبناء أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية ما أثار إدانات دولية وحقوقية.
28/10/2021-|آخر تحديث: 28/10/202110:31 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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حول هذه القصة

إدانات دولية بعد مصادقة إسرائيل على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة (فيديو)

صدّق المجلس الأعلى للتخطيط -الذراع المدني للحكم العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة- على خطط لبناء أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية ما أثار إدانات دولية وحقوقية.

Published On 28/10/2021
من برنامج: المسائية

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أكد الدكتور خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط في القدس المحتلة أن خطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس لا تقتصر على تهجير أهالي حي الشيخ جراح وإنما أن تصبح المناطق العربية فسيفساء داخل الأحياء اليهودية.

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