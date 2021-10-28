صدّق المجلس الأعلى للتخطيط -الذراع المدني للحكم العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة- على خطط لبناء أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية ما أثار إدانات دولية وحقوقية.
04:00
التصديق على بناء 3 آلاف وحد استيطانية بالضفة الغربية
صدق المجلس الأعلى للتخطيط -الذراع المدني للحكم العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة- على خطط لبناء أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية ما أثار إدانات دولية وحقوقية.
28/10/2021-|آخر تحديث: 28/10/202110:31 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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