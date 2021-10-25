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من برنامج: هاشتاج

اسم الممثل الأمريكي اليك بالدوين يتصدر مواقع التواصل

تصدر اسم الممثل الأمريكي اليك بالدوين مواقع التواصل الاجتماعي عالميا بعد حادث مأساوي إثر مقتل مديرة تصوير وإصابة مخرج بعد إطلاق بالدوين النار من سلاح كان يفترض أنه محشو برصاص غير حقيقي.
24/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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ممثل أمريكي شهير يقتل مديرة تصوير ويصيب مخرجا بجروح خطيرة أثناء تصوير فيلم (فيديو)

أعلنت الشرطة الأمريكية أنّ الممثّل (أليك بالدوين) أطلق أعيرة من سلاح “يفترض أن يكون غير حقيقي” أثناء تصوير فيلم قرب (سانتا في) في حادث أسفر عن مقتل مديرة تصوير الفيلم وإصابة مُخرجه بجروح.

Published On 22/10/2021
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