أثارت حادثة إطلاق الممثل أليك بالدوين النار عرضا على مصورة خلال تدريب على أحد مشاهد فيلم في أمريكا تساؤلات حول استخدام الأسلحة في مواقع التصوير والتدابير الواجب اتخاذها لضمان سلامة طاقم العمل.
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اسم الممثل الأمريكي اليك بالدوين يتصدر مواقع التواصل
تصدر اسم الممثل الأمريكي اليك بالدوين مواقع التواصل الاجتماعي عالميا بعد حادث مأساوي إثر مقتل مديرة تصوير وإصابة مخرج بعد إطلاق بالدوين النار من سلاح كان يفترض أنه محشو برصاص غير حقيقي.
24/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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