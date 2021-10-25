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من برنامج: هاشتاج اسم الممثل الأمريكي اليك بالدوين يتصدر مواقع التواصل

تصدر اسم الممثل الأمريكي اليك بالدوين مواقع التواصل الاجتماعي عالميا بعد حادث مأساوي إثر مقتل مديرة تصوير وإصابة مخرج بعد إطلاق بالدوين النار من سلاح كان يفترض أنه محشو برصاص غير حقيقي.

المصدر : الجزيرة مباشر