11:12

من برنامج: هاشتاج ما أسباب وتداعيات قرار شركة فيسبوك تغيير اسمها؟

قالت سارة عون خبيرة سرية البيانات وحقوق المستخدم، إن شركة فيسبوك تأمل في إبعاد الشبهات عن منصاتها الاجتماعية بتغيير اسمها، وأن الخطوة لن ترضي أعضاء الكونغرس الذين يطالبون بتغييرات في سياسة فيسبوك.

المصدر : الجزيرة مباشر