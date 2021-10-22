كشف موقع (ذا فيرج) الأمريكي أن شركة فيسبوك تخطط لتغيير اسمها لتعكس مشاريعها المقبلة في إطار إنشاء عالم افتراضي متكامل قائم على التقنية ثلاثية الأبعاد يعرف باسم Metaverse (ميتافيرس).
11:12
ما أسباب وتداعيات قرار شركة فيسبوك تغيير اسمها؟
قالت سارة عون خبيرة سرية البيانات وحقوق المستخدم، إن شركة فيسبوك تأمل في إبعاد الشبهات عن منصاتها الاجتماعية بتغيير اسمها، وأن الخطوة لن ترضي أعضاء الكونغرس الذين يطالبون بتغييرات في سياسة فيسبوك.
21/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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