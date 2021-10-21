04:12

من برنامج: هاشتاج فلسطين.. غضب على مواقع التواصل بعد أحداث باب العامود

سادت حالة من الغضب على مواقع التواصل في فلسطين بعدما اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينيا، وأصابت العشرات بعد الاعتداء عليهم بالضرب في منطقة باب العامود وحي الناصرة في القدس المحتلة.

المصدر : الجزيرة مباشر