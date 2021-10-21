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من برنامج: هاشتاج

فلسطين.. غضب على مواقع التواصل بعد أحداث باب العامود

سادت حالة من الغضب على مواقع التواصل في فلسطين بعدما اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينيا، وأصابت العشرات بعد الاعتداء عليهم بالضرب في منطقة باب العامود وحي الناصرة في القدس المحتلة.
20/10/2021-|آخر تحديث: 21/10/202112:06 AM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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حول هذه القصة

من برنامج: المسائية

سقوط 5 شهداء فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي

قالت مصادر طبية فلسطينية إن 5 شبان ارتقوا شهداء بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة قرى بدو وبيت عنان جنوب غربي رام الله، كما استشهد فلسطينيان آخران في قرية برقين جنوب جنين.

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قوات الاحتلال تعتدي على فلسطينيين في منطقة باب العامود

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطينيين بقنابل الغاز والصوت في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، وقامت قوات الاحتلال باقتحام باحات الاقصى واعتدت على المصلين والمرابطين هناك وأخلتهم بالقوة.

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الاحتلال يستخدم المياه العادمة لتفريق مسيرة في ساحة باب العامود

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على المتظاهرين في ساحة باب العامود بالقدس المحتلة خلال وقفة مناصرة للرسول ﷺ، واستخدمت قوات الاحتلال المياه العادمة لقمع وتفريق الموجودين في محيط باب العامود.

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