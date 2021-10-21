قالت مصادر طبية فلسطينية إن 5 شبان ارتقوا شهداء بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة قرى بدو وبيت عنان جنوب غربي رام الله، كما استشهد فلسطينيان آخران في قرية برقين جنوب جنين.
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فلسطين.. غضب على مواقع التواصل بعد أحداث باب العامود
سادت حالة من الغضب على مواقع التواصل في فلسطين بعدما اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينيا، وأصابت العشرات بعد الاعتداء عليهم بالضرب في منطقة باب العامود وحي الناصرة في القدس المحتلة.
20/10/2021-|آخر تحديث: 21/10/202112:06 AM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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