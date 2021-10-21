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من برنامج: هاشتاج ربط المساعدات العسكرية للسودان بموافقة المكون المدني

نشرت لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع السنة المالية للعام المالي 2022، ويمنع النص أي مساعدات عسكرية للسودان من دون موافقة المكون المدني في الحكومة الانتقالية الحالية.

المصدر : الجزيرة مباشر