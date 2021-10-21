وصل وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إلى الخرطوم اليوم الأربعاء على رأس وفد رفيع في زيارة تُعد الأولى من نوعها للسودان تستغرق يوماً واحداً.
07:43
ربط المساعدات العسكرية للسودان بموافقة المكون المدني
نشرت لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع السنة المالية للعام المالي 2022، ويمنع النص أي مساعدات عسكرية للسودان من دون موافقة المكون المدني في الحكومة الانتقالية الحالية.
20/10/2021-|آخر تحديث: 21/10/202112:07 AM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج
شاهد المزيد