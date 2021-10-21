Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
07:43
من برنامج: هاشتاج

ربط المساعدات العسكرية للسودان بموافقة المكون المدني

نشرت لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع السنة المالية للعام المالي 2022، ويمنع النص أي مساعدات عسكرية للسودان من دون موافقة المكون المدني في الحكومة الانتقالية الحالية.
20/10/2021-|آخر تحديث: 21/10/202112:07 AM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج

السودان.. مظاهرات للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين

مدة الفيديو 03 minutes 27 seconds

فيسبوك تزيل شبكة مزيفة تتبع للدعم السريع في السودان

مدة الفيديو 02 minutes 19 seconds

اشتراطات أمريكية وأوربية لتقديم مساعدات عسكرية لتونس

مدة الفيديو 03 minutes 38 seconds

فلسطين.. غضب على مواقع التواصل بعد أحداث باب العامود

مدة الفيديو 04 minutes 12 seconds
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج

السودان.. مظاهرات للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين

مدة الفيديو 03 minutes 27 seconds

فيسبوك تزيل شبكة مزيفة تتبع للدعم السريع في السودان

مدة الفيديو 02 minutes 19 seconds

اشتراطات أمريكية وأوربية لتقديم مساعدات عسكرية لتونس

مدة الفيديو 03 minutes 38 seconds

فلسطين.. غضب على مواقع التواصل بعد أحداث باب العامود

مدة الفيديو 04 minutes 12 seconds
شاهد المزيد

حول هذه القصة

المزيد من البرامج

السودان.. دعوات للتوافق على رئيس وزراء انتقالي جديد

اعتقال ثلاثة فلسطينيين خلال مواجهات عند باب العامود

البرلمان اللبناني يوافق على تقديم موعد الانتخابات النيابية

السودان.. مظاهرات للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين

الأكثر قراءة

ماذا حدث مع طاقم الجزيرة مباشر خلال تغطية الاعتصام أمام القصر الجمهوري في السودان؟ (فيديو)

المرزوقي: قيس سعيد معزول تماما ويشكل خطرا على البلاد (فيديو)

بدء محاكمة مسنة ألمانية بتهمة المشاركة في قتل 11 ألف شخص (فيديو)

تعرف على الفرق بين المملكة المتحدة وبريطانيا وانجلترا

بريطانيا وأيرلندا الشمالية يكونان المملكة المتحدة