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من برنامج: هاشتاج

اشتراطات أمريكية وأوربية لتقديم مساعدات عسكرية لتونس

اشترطت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ الأمريكي تسليم تقرير من وزارة الخارجية الأمريكية للتحقق من عدم مشاركة الجيش التونسي في تراجع الديمقراطية في البلاد كشرط لتقديم مساعدات عسكرية له.
20/10/2021-|آخر تحديث: 21/10/202112:05 AM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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مدة الفيديو 03 minutes 27 seconds

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مدة الفيديو 02 minutes 19 seconds

ربط المساعدات العسكرية للسودان بموافقة المكون المدني

مدة الفيديو 07 minutes 43 seconds

فلسطين.. غضب على مواقع التواصل بعد أحداث باب العامود

مدة الفيديو 04 minutes 12 seconds
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حول هذه القصة

من برنامج: المسائية

الاتحاد الأوربي يؤكد دعمه للخيار الديمقراطي في تونس

أجرى المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوربي جوزيف بوريل اتصالا هاتفيا مع الرئيس التونسي قيس سعيّد تناول التطورات في تونس، وشرح فيه سعيّد لبوريل أسباب اتخاذه التدابير الاستثنائية.

متظاهرون تونسيون ضد قرارات سعيّد الاستثنائية (AFP)

مسؤول أوربي للجزيرة مباشر: هناك إجماع بين دول الاتحاد على دعم الخيار الديمقراطي في تونس (فيديو)

أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوربي في الشرق الأوسط لويس ميغل أن الاتحاد يتابع ما يجري في تونس من كثب ويرى أنه ينبغي الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية التي حققتها تونس بعد ثورة 2011.

Published On 17/10/2021
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