أثار إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي وضع اشتراطات للمساعدات الأمريكية للجيش التونسي وموقف البرلمان الأوربي أيضا تفاعلا على منصات التواصل التونسية.
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اشتراطات أمريكية وأوربية لتقديم مساعدات عسكرية لتونس
اشترطت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ الأمريكي تسليم تقرير من وزارة الخارجية الأمريكية للتحقق من عدم مشاركة الجيش التونسي في تراجع الديمقراطية في البلاد كشرط لتقديم مساعدات عسكرية له.
20/10/2021-|آخر تحديث: 21/10/202112:05 AM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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