Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
04:41
من برنامج: هاشتاج

وسم الأسير مقداد القواسمي يتصدر مواقع التواصل

تصدر اسم الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام مقداد القواسمي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ما كشف مكتب إعلام الاسرى بأنه قد تم نقله إلى قسم العناية المركزة بمستشفى كابلان بعد تدهور خطير في صحته.
20/10/2021-|آخر تحديث: 21/10/202112:10 AM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج

السودان.. مظاهرات للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين

مدة الفيديو 03 minutes 27 seconds

فيسبوك تزيل شبكة مزيفة تتبع للدعم السريع في السودان

مدة الفيديو 02 minutes 19 seconds

ربط المساعدات العسكرية للسودان بموافقة المكون المدني

مدة الفيديو 07 minutes 43 seconds

اشتراطات أمريكية وأوربية لتقديم مساعدات عسكرية لتونس

مدة الفيديو 03 minutes 38 seconds
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج

السودان.. مظاهرات للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين

مدة الفيديو 03 minutes 27 seconds

فيسبوك تزيل شبكة مزيفة تتبع للدعم السريع في السودان

مدة الفيديو 02 minutes 19 seconds

ربط المساعدات العسكرية للسودان بموافقة المكون المدني

مدة الفيديو 07 minutes 43 seconds

اشتراطات أمريكية وأوربية لتقديم مساعدات عسكرية لتونس

مدة الفيديو 03 minutes 38 seconds
شاهد المزيد

حول هذه القصة

الأسير مقداد القواسمي مع والدته في مستشفى كابلان

والدة الأسير مقداد القواسمي للجزيرة مباشر: أين أحرار العالم؟ ولماذا يتأخرون عن نصرة المظلومين؟ (فيديو)

قالت إيمان بدر والدة الأسير مقداد القواسمي إن ابنها مستمر في إضرابه لليوم 88 على التوالي، ويكتفي بشرب الماء رافضًا تناول المدعّمات والفيتامينات، وحالته تتدهور يومًا بعد يوم، لكنه مصر على نيل حريته.

Published On 16/10/2021

رغم قرار تجميد اعتقاله.. الأسير مقداد القواسمي يواصل إضرابه عن الطعام حتى “الحرية الكاملة” (فيديو)

يواصل الأسير مقداد القواسمي (24 عاماً) من مدينة الخليل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 78 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري من قبل قوات الاحتلال رغم تدهور حالته الصحية.

Published On 7/10/2021
المزيد من البرامج

السودان.. دعوات للتوافق على رئيس وزراء انتقالي جديد

اعتقال ثلاثة فلسطينيين خلال مواجهات عند باب العامود

البرلمان اللبناني يوافق على تقديم موعد الانتخابات النيابية

السودان.. مظاهرات للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين

الأكثر قراءة

ماذا حدث مع طاقم الجزيرة مباشر خلال تغطية الاعتصام أمام القصر الجمهوري في السودان؟ (فيديو)

المرزوقي: قيس سعيد معزول تماما ويشكل خطرا على البلاد (فيديو)

بدء محاكمة مسنة ألمانية بتهمة المشاركة في قتل 11 ألف شخص (فيديو)

تعرف على الفرق بين المملكة المتحدة وبريطانيا وانجلترا

بريطانيا وأيرلندا الشمالية يكونان المملكة المتحدة