يستمر عدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم وتردي أوضاعهم وسوء المعاملة داخل السجون.
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وسم الأسير مقداد القواسمي يتصدر مواقع التواصل
تصدر اسم الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام مقداد القواسمي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ما كشف مكتب إعلام الاسرى بأنه قد تم نقله إلى قسم العناية المركزة بمستشفى كابلان بعد تدهور خطير في صحته.
20/10/2021-|آخر تحديث: 21/10/202112:10 AM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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