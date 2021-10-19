محكمة مصرية تؤجل أولى جلسات محاكمة المدونين

تصدر وسم (حياة علاء في خطر) منصات التواصل المصرية بعد ساعات من تصريح محامي الناشط علاء عبدالفتاح أن الأخير يعاني تعسفًا شديدًا وهدد بالانتحار بعدما قضى أكثر من 9 سنوات في السجن.