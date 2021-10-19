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من برنامج: هاشتاج

محكمة مصرية تؤجل أولى جلسات محاكمة المدونين

قررت دائرة جنح أمن الدولة طوارئ بمحكمة القاهرة الجديدة تأجيل أولى جلسات نظر قضية المدونين المعتقلين احتياطيا علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم إلى جانب المحامي محمد الباقر لجلسة 1 نوفمبر 2021 للاطلاع.
19/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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يعمل السياسي المصري محمد أنور السادات الذي يحمل اسم عمّه الرئيس الراحل من أجل الإفراج عن السجناء السياسيين القابعين في السجون المصرية والتي تطالب المنظمات الحقوقية بإطلاق سراحهم منذ سنوات.

Published On 17/10/2021
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مصر.. أسرة المعتقل علاء عبد الفتاح تطالب بإنقاذه

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